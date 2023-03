9 Im Entenmanns am Rathausplatz 6 wird von Mittwoch bis Sonntag ab 9.30 Uhr Frühstück serviert. Foto: /Tim Kirstein

Das Wort Brunch setzt sich aus den englischen Wörtern „breakfast“ und „lunch“ – Frühstück und Mittagessen – zusammen. Deshalb werden beim Brunch kalte und warme Speisen serviert. Auch bei den Getränken gibt es oft eine große Auswahl, von Kaffee über Fruchtsäfte bis hin zu Sekt. In Esslingen bieten einige Cafés Frühstücksmenüs für einen Brunch an.

Entenmanns Das Konzept des Entenmanns ist es, Bio-Laden, Bistro und Kultur unter einem Dach zu vereinen. Am Rathausplatz 6 stammen viele der Zutaten für das Frühstück aus eigener Herstellung. Von Mittwoch bis Sonntag können Gäste im Entenmanns ab 9.30 Uhr brunchen.

Café Findelkind Seit 2021 wird im Café Findelkind im Unteren Metzgerbach 9 gefrühstückt, gebruncht oder zu Mittag gegessen. Frühstück wird werktags von 9 bis 15.30 Uhr angeboten, am Wochenende sogar bis 17 Uhr. Im Café gibt es neben klassischen Frühstücksmenüs auch Bowls und viele vegane Gerichte.

Nali Coffee & Eatery Täglich wird im Nali Coffee & Eatery im Rathausplatz 8 Frühstück serviert. Von einem kleinen Frühstück mit Croissant über einen Käseteller bis hin zu besonderen Varianten wie einem veganen marokkanischen Frühstücksmenü gibt es eine große Auswahl für den Brunch mit Freunden und Familie. Samstags wird der Brunch ab 9 Uhr serviert, an den restlichen Tagen ab 10 Uhr.

Café-Restaurant Emil Mitten in der Esslinger Altstadt am Rathausplatz 11 bietet das Team des Café-Restaurant Emil verschiedene Gerichte zum Brunch an. Die Frühstücksmenüs werden durch selbst zusammenstellbare Menüs ergänzt. Gäste können von Dienstag bis Freitag von 9 bis 11.30, an Wochenenden sogar bis 13 Uhr, frühstücken.

Moos Café Von Dienstag bis Sonntag können Gäste des moos Café von 10 bis 17 Uhr ihren Brunch genießen. Im pflanzenreichen Ambiente des Cafés im Unteren Metzgerbach 13 werden süße und herzhafte Speisen angeboten. Die Speisekarte wechselt halbjährlich, was zu abwechslungsreichen Brunch-Erfahrungen führt.

Mi chiamo café In der Martinstraße 4 werden im Mi chiamo café vielfältige Frühstücksmenüs und Bowls serviert. Neben vielen vegetarischen und veganen Varianten gibt es besondere Kaffee-Kreationen wie „Pumpkin Spice Latte“ oder ein wöchentlich wechselndes Angebot an Törtchen und Kuchen. Hier kann jeden Tag während der Öffnungszeiten von 9 bis 15 Uhr gebruncht werden.

Markt e1ns Am Marktplatz 1 servieren die Mitarbeiter von Markt e1ns täglich Frühstück. Während der gesamten Öffnungszeit – Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr – kann hier gebruncht werden Neben Brötchen, Käse oder Rührei gibt es eine große Auswahl an Getränken, darunter viele Teesorten, Kaffee, heiße Schokolade oder Sekt.

Hygge Café und Bistro „Hygge“ ist ein wichtiges Konzept der dänischen Lebensart und steht für Wohlbefinden und Gemütlichkeit. In der Schorndorferstraße 69 in Oberesslingen soll dieses Gefühl beim Brunch mit Smoothies oder Waffeln vermittelt werden. Das Frühstück wird an Werktagen von 8 bis 12 Uhr und an Wochenenden von 9 bis 13 Uhr angeboten.

Flo Schwesterherz Im Café Flo Schwesterherz in der Bahnhofstraße 28 werden jeden Tag verschiedene Frühstücksmenüs angeboten. Gäste können werktags und samstags von 9 bis 12 Uhr brunchen. Sonntags können Gäste von 9 bis 13 Uhr das große Buffet nutzen. Neben Kuchen können warme Snacks und Salatbowls bestellt werden.