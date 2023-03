Sieben Eiscafés in der Stadt

Gastronomie in Esslingen

Im Eiscafé Dolomiti in der Innere Brücke 6 kann seit Mitte Februar wieder Eis gegessen werden.

Während eines Spaziergangs durch Esslingens Innenstadt bekommt man gerade an wärmeren Tagen Lust auf eine Erfrischung. Dafür eignen sich Eiskugeln oder Eisbecher in einem dieser sieben Eiscafés.















Seit Kurzem können Spaziergänger in Esslingen in vielen der Eiscafés wieder Eis bestellen. Ob in der Waffel oder im Becher, ob mit oder ohne Sahne, nichts geht über diese Art der Erfrischung an sonnigen Tagen.

Eiscafé Dolomiti Am 18. Februar hat das Team des Eiscafé Dolomiti in der Innere Brücke 6 die Eissaison für eröffnet erklärt. Über 30 verschiedene handgemachte Eissorten verkaufen die Mitarbeiter des Dolomiti.

Eiscafé Colaone In der Küferstraße 14 werden neben den gängigen Eissorten wie Vanille, Schokolade oder Stracciatella auch ausgefallene Varianten wie Hanf oder Rote Beete angeboten. Außerdem gibt es vegane Sorten und Sorbets. Im Eiscafé Colaone wird der Start der Eissaison momentan noch vorbereitet.

Eiscafé La Torre Im Schelztorturm neben dem Roßneckerkanal können Gäste neben vielen verschiedenen Eisvariationen auch hausgemachte Crêpes und Waffeln bestellen. Das Eis für das La Torre in der Schelztorstraße 2 wird in der eigenen Eismanufaktur in Stuttgart hergestellt.

Eiscafé GelatOne Im Unteren Metzgerbach 28 servieren Familie Giacomel und das Team des GelatOne an jedem Tag der Woche Eis, Waffeln und Kaffee. Neben speziellen Joghurt-Eissorten gibt es außerdem Eissorten für besondere Anlässe. Für den Muttertag gab es eine Eisvariante mit Ruby-Schokolade, einer pinkfarbenen Schokoladensorte.

Bertazzoni Eis Seit 1901 besteht der Familienbetrieb Bertazzoni in Esslingen. Direkt an der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße 22 wird selbstgemachtes Eis serviert. Neben neuen Kreationen liegt das Hauptaugenmerk des Ladens auf den klassischen Eissorten. Der Beginn der Saison im Bertazzoni Eis steht kurz bevor.

Eiscafé Grimaldi Im Esslinger Stadtteil Zell serviert das Team des Eiscafé Grimaldi in der Hauptstraße 108 täglich frisch hergestelltes Eis. Das Eiscafé ist zentrumsnah und gut mit dem Öffentlichen Nahverkehr erreichbar.

Eiszeit Die Eisdiele liegt in der Alten Zimmerei und ist damit sicherlich eine der meist fotografierten Eisdielen der Stadt. Wo der Wehrneckerkanal in den Roßneckerkanal mündet, können Gäste Eis bestellen und das Ambiente der Esslinger Altstadt genießen. Das Team von Eiszeit arbeitet zurzeit an der Saisoneröffnung.