1 Froh über die Lösung (von links): Florian Stifel, Barbara Fetzer, Gerhard Nölle, Daniela Niebauer, Thomas Nußbaum, Bürgermeister Frank Buß und Gottfried Hengel. Foto: /Matthias Drißner

Der CVJM übernimmt das Dietrich-Bonhoeffer-Haus von der evangelischen Kirchengemeinde und verlängert den Dienstbarkeitsvertrag für das Stadtteil- und Jugendzentrum mit der Stadt Plochingen.















Link kopiert

Als die evangelische Kirche vor zwei Jahren ihren Gebäudebestand reduzieren musste, hatte es große Zukunftssorgen bezüglich des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses (DBH) gegeben. Daran erinnerte der evangelische Pfarrer Gottfried Hengel, als er das Gebäude jetzt an den CVJM übergeben hat. Damals sei es für alle ein Schock gewesen, als man den Vertrag mit der Stadt kündigen musste, der die Finanzierungsbeteiligung für das Stadtteil- sowie Jugendzentrum place2b regelt, das in dem Haus untergebracht ist. Mit der Frage, wie es weitergehen könnte, lotete die Kirchengemeinde mit dem CVJM Konditionen für eine Übernahme der Immobilie aus, der den Jugendtreff betreibt. Schließlich stimmten die Gremien dem Vorhaben zu. Dass sich alles so gefügt habe, sei ein Geschenk und eine Win-win-Situation für alle, so Hengel.