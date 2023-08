1 Die Arbeiten in der Plochinger Straße in Esslingen enden früher als geplant. Foto: Roberto Bulgrin

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Denn wenn viele Menschen im Urlaub sind, verringern sich die Einschränkungen durch Straßensperrungen. Für jene, die im Sommer zuhause sind, kann der Weg zur Arbeit oder zum Wochenendtrip aber zur Geduldsprobe werden.

B 27 Zahlreiche Autofahrer sind von den diese Woche angelaufenen Arbeiten am sogenannten Echterdinger Ei betroffen. An der B-27-Anschlussstelle Degerloch zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Fasanenhof saniert der Bund die Fahrbahn in beiden Richtungen. Damit einher gehen auch Einschränkungen auf der Bundesstraße, auf der einzelne Fahrbahnen gesperrt sind. An diesem Wochenende, bis voraussichtlich Montag, 21. August, 5 Uhr, sind die Verbindungen zwischen A 8 und B 27 in Richtung Stuttgart gekappt, Umleitungen sind ausgeschildert. Die Gegenrichtung Tübingen wird am darauffolgenden Wochenende saniert. Unter der Woche finden nachts Vorarbeiten statt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auch tagsüber auf Tempo 80 reduziert.

Ortsdurchfahrt Deizisau Seit Anfang August erneuern die Gemeinde Deizisau und das Kreisstraßenbauamt den Fahrbahnbelag der Plochinger Straße, unter anderem werden auch die Fußgängerüberwege barrierefrei umgestaltet und es stehen Kanalarbeiten an. Damit einher gehen Vollsperrungen in zwei Abschnitten, die Arbeiten dauern wohl bis Ende November. Die Umleitung führt über Altbach.

Autobahnquerung Voraussichtlich bis Ende der Sommerferien (8. September) ist die Landesstraße zwischen Neuhausen und Denkendorf gesperrt, die die A 8 unterquert. Der Bund saniert hier für 1,45 Millionen Euro die Fahrbahn. Zeitgleich wird an der Kreuzung Friedhofstraße in Denkendorf eine Querungshilfe für Radler neu gebaut. Die Umleitung führt über den Körschtalviadukt.

Mettinger Brücke Der Neubau der großen Esslinger Neckarquerung, bis vor kurzem Schleyerbrücke genannt, soll bis September abgeschlossen sein, dann heißt es endlich wieder freie Fahrt von der B 10 nach Mettingen und Weil. Auch die Unterführung der Bahnstrecke im Bereich der Cannstatter Straße wird wieder geöffnet. Verzögerungen gibt es dagegen in der Siemensstraße. Diese bleibt am südlichen Ende bis Jahresende gesperrt, Grund sind nach Angaben der Stadt Leitungsarbeiten für ein neues Umspannwerk der Netze BW in diesem Bereich.

Plochinger Straße Früher als geplant kann der Verkehr in Oberesslingen in der Plochinger Straße fließen, die mehr als drei Wochen lang zwischen Schorndorfer Straße und Rosenau saniert wurde. Die Aufhebung der Sperrungen war ursprünglich für 25. August geplant, nun sind die Arbeiten aufgrund guter Wetterverhältnisse und einem guten Zustand des Untergrunds der Straße bereits am Montag, 21. August, fertig.

Weitere Baustellen in Esslingen Voraussichtlich bis einschließlich Dienstag ist die Abfahrt der Adenauerbrücke in Richtung Bahnhof Oberesslingen gesperrt. Weitere Straßenbauarbeiten finden im Mühlgässle in Berkheim, in der östlichen Altstadt, in der Berliner Straße vor dem Qbus, in Rilke-, Landenberger-, Katharinen-, Olga-, Brandenburger- sowie Mutzenreisstraße statt.

Weitere Informationen unter www.esslingen. de sowie www.verkehrsinfo-bw.de