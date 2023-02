1 Die Brücken über den Neckar bereiten Esslingen schon seit Jahren Sorgen. Jetzt muss die Adenauerbrücke in Oberesslingen mit einer Stahlkonstruktion gesichert werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Adenauerbrücke ist Esslingens nächste Großbaustelle. Wie sie erneuert werden kann, soll jedoch erst in den kommenden Jahren entschieden werden. Damit das marode Bauwerk bis dahin nicht absackt, wird jetzt eine Stahlkrücke errichtet.















In den kommenden Tagen rückt schweres Gerät in der Eberspächerstraße in Oberesslingen an. Von Montag an wird hier eine Notunterstützung für die marode Adenauerbrücke gebaut. Damit soll erreicht werden, dass das Bauwerk aus den 1960ern noch acht bis zehn Jahre durchhält, bis der große Neuaufschlag gelungen ist.