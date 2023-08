1 Der Fahrbahnbelag der Mutzenreisstraße wird ab kommender Woche saniert. Foto: Roberto Bulgrin

Die Mutzenreisstraße, Querverbindung der zwei Hauptaufstiegsstraßen im Esslinger Stadtteil Zollberg, wird ab 21. August saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen, es gibt abschnittsweise Sperrungen. Der geplante große Umbau ist das noch nicht.















Es ist die Sanierung vor der großen Sanierung: Weil der Fahrbahnbelag der Mutzenreisstraße im Esslinger Zollberg voller Schlaglöcher ist, wird er nun in diesen Sommerferien saniert. Wie die Stadt mitteilt, beginnen die Arbeiten am kommenden Montag, 21. August. Sie gehen mit abschnittsweisen Vollsperrungen einher. Der große Aufschlag für die Erneuerung der maroden Straße ist das aber noch nicht. Erst Anfang kommenden Jahres will die Stadt mit neuen Vorschlägen an die Anwohnerinnen und Anwohner herantreten, die sich seit vielen Jahren öffentlichkeitswirksam für eine Verkehrsberuhigung der Straße einsetzen.