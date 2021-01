1 Volle Parkplätze am Stuttgarter Naherholungsgebiet Bärenseen Foto: Andreas Rosar

Der Ausflug ins Grüne belaste die Autofahrer finanziell kaum. Deshalb würden trotz guten Angebots zu wenige auf Busse und Bahnen umsteigen, bemängelt der Bund für Umwelt und Naturschutz. Der BUND-Regionalverband macht einen Vorschlag.

Stuttgart - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordert, dass auch für Parkplätze an wichtigen Ausflugszielen in der Region Stuttgart Gebühren erhoben werden. Als Beispiel führt Gerhard Pfeifer vom BUND-Regionalverband Stuttgart die Lage rund um das Naherholungsgebiet Rotwildpark und Bärenseen in Stuttgart und Gerlingen an. Obwohl gut mit Bussen erreichbar, seien dort die zahlreichen Parkplätze alle kostenlos und dementsprechend voll. „Parkplätze auch außerhalb der Stadtzentren nehmen viel Fläche ein und müssen unterhalten werden“, sagt Pfeifer, „die Autofahrer, die dort parken, nehmen also einen Wert in Anspruch, und ein Preis dafür wäre gerecht.“ Vorbild ist für den BUND-Regionalgeschäftsführer Österreich, wo auch abseits der Skigebiete konsequent Gebühren fürs Parken verlangt würden.