Wetter in Stuttgart

Am Schloss Solitude war einiges los. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart hat es in der Nacht auf Sonntag geschneit. Das nutzten einige Menschen am Morgen aus, um durch den Schnee zu spazieren und Schneemänner zu bauen. Wir haben die Bilder.

Stuttgart - Ein Hauch von Schnee hat sich in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart niedergelassen. Viel ist es nicht, doch der Anblick der weißen Pracht sorgte am Morgen bei einigen Menschen für große Freude.

Am Schloss Solitude entdeckten unsere Fotografen bereits einige Schlitten. Auch Schneemänner wurden fleißig gebaut. Ein beliebtes Ausflugsziel war der Bärensee. Der teilweise mit Schnee zugedeckte See stellte sich als ideales Fotomotiv heraus.

Die schönsten Bilder aus Stuttgart haben wir für Sie in einer Bildergalerie zusammengestellt.

In den kommenden Tagen bleibt es kalt. Mit vielen Wolken und teils dichtem Nebel beginnt die neue Woche im Südwesten. In den höheren Berglagen zeige sich im Laufe des Montags vermutlich gelegentlich die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Meteorologen rechnen mit frostigen Temperaturen zwischen minus drei und null Grad im Süden und Osten des Landes und bis zu drei Grad in der Kurpfalz.

Glättegefahr am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag falle vereinzelt Schnee, auch tagsüber müsse mit Schnee und Glätte gerechnet werden. Daneben werden auch für Dienstag viele Wolken und Temperaturen zwischen minus drei Grad im höheren Bergland und drei Grad im Rhein-Neckar-Raum erwartet.

Am Sonntag falle im Norden Baden-Württembergs der Schnee noch bis zum Nachmittag, im Süden werde es schon früher trocken. Bei Höchstwerten zwischen minus drei und zwei Grad bleibe auch der Sonntag überwiegend bedeckt.