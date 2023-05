Außengastronomie in Esslingen

6 Im Vier Peh in der Flandernstaße 99 in Esslingen können Gäste bei gutem Wetter in den Biergarten sitzen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Biergarten-Saison ist eröffnet. Gäste können nun wieder in den Außenbereichen sitzen und bei einem kühlen Getränk ihre Mahlzeit genießen. Diese besondere Biergarten-Atmosphäre gibt es auch in einigen Gaststätten in Esslingen.















Das Konzept des traditionellen Biergartens kommt aus Bayern. Gäste sitzen unter Schatten spendenden Bäumen und bringen ihre eigenen Speisen mit, während ein Gastwirt Bier ausschenkt. Die Bezeichnung Biergarten wird auch außerhalb Bayerns verwendet. Gemeint ist damit meist eine Art der Bewirtung im Freien, die der Atmosphäre eines traditionellen Biergartens entspricht. Auch in Esslingen bietet sich Restaurant-Gästen diese Möglichkeit.

Vier Peh In der Kult- und Kulturpinte im Esslinger Norden gibt es schwäbische Gerichte, Burger und Getränke. Nachdem das Vier Peh im September letzten Jahres wiedereröffnet wurde, können Besucher in diesem Jahr auch wieder im Biergarten in der Flandernstraße 99 Zeit verbringen.

Restaurant Zeus Mediterrane Küche trifft auch schwäbisch-bayrische Gerichte – das ist das Konzept des Restaurant Zeus in der Römerstraße 37 in Liebersbronn. Vom Biergarten aus haben Gäste einen Panoramablick über Esslingen und das Neckartal.

Brauhaus Schwanen In der Franziskanergasse 3 gibt es schwäbische Gerichte und hauseigenes Bier. Vom Biergarten aus können Gäste auf das historische Gebäude in der Altstadt blicken, in dem sich Brauerei und Gaststätte befinden.

Jägerhaus Esslingen An sonnigen Tagen bieten die Bäume im Biergarten in der Römerstraße 7 in Liebersbronn den Besuchern Schatten. Auf der Speisekarte des Jägerhaus stehen vor allem schwäbische Gerichte. Für die kleinen Gäste gibt es neben dem Biergarten einen Spielplatz.

Palmscher Bau In der Inneren Brücke 2 gibt es neben vier Stuben auch einen großen Biergarten. Von der erhöhten Terrasse können Gäste während des Essens auf die Gassen der Altstadt herunterschauen. Kastanienbäume spenden an sonnigen Tagen Schatten.

Karmeliter Die urige Kneipe am Wolfstor – das ist das Karmeliter. Das Gebäude in der Obertorstraße 8 wurde im 15. Jahrhundert als Teil eines Klosters des Karmeliterordens gebaut. Heute können Gäste im Biergarten vor dem Gebäude an warmen Tagen essen und trinken.