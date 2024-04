Ausflugtipps für Baden-Württemberg: 9 Erlebnisse für den Muttertag

1 Ausflugsziel: das liebevoll erhaltene Bauernhaus „Doll Augustinus Hus“ in Sasbachwalden. Foto: Doll Augustinus Hus

Wenn es am 12. Mai wieder heißt „Mama ist die Beste“, stellt sich auch die Frage, wie wir sie feiern wollen. Neben den üblichen Blümchen und liebevoll gebastelten Kleinigkeiten ist dieser besondere Sonntag eine gute Gelegenheit für einen frühlingshaften Ausflug. Wir stellen neun Möglichkeiten vor, was man am Muttertag unternehmen kann.

1. Weinpicknick mit Aussicht

Romantisch oder gesellig: ein Picknick am Muttertag. (Symbolfoto) Foto: imago//diego cervo

Ein Picknick ist immer ein Vergnügen: entweder romantisch zu zweit, als Mädelszeit mit Freundinnen oder mit der Familie. In Herbolzheim kann man bei Isabella Weidler, der Weinkönigin von 2015, Körbe vorbestellen und das anstehende Picknick mit einer kleinen Wanderung verbinden – oder sich überraschen lassen und das Ganze fix und fertig vorbereitet in den Weinbergen von Herbolzheim-Bleichheim vorfinden. Der Picknickkorb enthält unter anderem Wein oder Prosecco, Mineralwasser und Knabbereien. Mehr Infos gibt es hier>>>

2. Führung durch die Burgruine

Die Burgruine in Nagold. Foto: imago / /Markus Gann

Die Führung „Auf den Spuren der Geschichte der Burgruine“ am 12. Mai liefert spannende Informationen zur Geschichte der Burgruine Hohennagold, dem Wahrzeichen der Stadt Nagold. Der Besuch lässt sich mit einer Wanderung durch das Naturschutzgebiet verbinden. Als Belohnung für den Aufstieg winkt eine herrliche Aussicht ins Heckengäu und den Schwarzwald. Mehr Infos gibt es hier>>>

3. Landesjazzfestival Tübingen

Jazz in der Unistadt Tübingen. Foto: imago//Schoening

Der Mai steht in Tübingen im Zeichen des Jazz. Das Landesjazzfestival findet vom 8. bis 20. Mai statt und mittendrin liegt der Muttertag. An diesem Tag tritt der Pianist Patrick Bebelaar auf und im Kino Atelier läuft der mehrfach ausgezeichnete Film über das Leben des Komponisten und Interpreten Ellis Marsalis. In der Kunsthalle kann man „Jazz Portraits“, eine Fotoausstellung des österreichischen Fotografen Rainer Ortag anschauen, die Auftritte von Jazz-Musikern dokumentiert. Mehr Infos gibt es hier>>>

4. Die 24-Stunden-Wanderung

Power-Wandern am Muttertag. Foto: imago

Für Hartgesottene: Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht wandern Naturliebhaber gemeinsam. Zum zehnten Mal findet diese Veranstaltung in der Nähe von Pforzheim statt. Ein anderer Blick auf die Heimat ist garantiert. Stirnlampe, geeignetes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind Voraussetzung. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Hunde sind nicht erlaubt. Mehr Infos gibt es hier>>>

5. Glasmacherdorf Schmiedsfelden

Kinder dürfen dem Glasbläser bei der Arbeit zuschauen. Foto: Maruis Badstuber

Das „Historische Markttreiben“ im Glasmacherdorf bei Leutkirch ist für manche bereits ein traditioneller Ausflug am Muttertag. Im Mittelpunkt des Markts steht die Glasmacherkunst. Kinder haben die Gelegenheit in der Glashütte ein eigenes Erinnerungsstück herzustellen, ein Glasherz oder einen Glasgeist, und dürfen das kleine Kunstwerk anschließend natürlich auch mit nach Hause nehmen. Mehr Infos gibt es hier>>>

6. Verwunschener Bauerngarten

Kaffee und Kuchen im Bauerngarten. Foto: Förderverein Doll Augustinus Hus

Das „Doll Augustinus Hus“ in Sasbachwalden ist ein Ort, an dem das Leben von vor 100 Jahren kurzzeitig wieder erwacht. Bis 2014 war das Haus noch bewohnt, heute ist es ein Stück Dorfgeschichte. Der verwunschene Bauerngarten bildet mit seinem Blumen- und Kräuterbeeten die Kulisse für sonntägliche Kaffee- und Kuchennachmittage ab 14 Uhr, so auch am Muttertag. Direkt am Haus bestehen keine Parkmöglichkeiten. Daher kann man den Besuch mit einem kleinen Spaziergang verbinden. Mehr Infos gibt es hier>>>

7. Badeparadies Schwarzwald

Specials am Muttertag im Badeparadies Schwarzwald. Foto: Badeparadies Schwarzwald

Das „Badeparadies“ befindet sich im Hochschwarzwald und verspricht auf 60.000 Quadratmetern eine Auszeit vom Alltag. Mehr als 300 echten Palmen sorgen für ein tropisches Feeling. Am 12. Mai gibt es zusätzliche Specials zum Muttertag, unter anderem kann man Trockenblumenkränze basteln und spezielle Muttertags-Saunaaufgüsse genießen. Mehr Infos gibt es hier>>>

8. Schifffahrt mit Kaffee und Kuchen

Kaffee und Kuchen auf dem Wasser. Foto: Schifffahrtsbetrieb Deinis

Kaffee und Kuchen zum Muttertag? Klingt langweilig. Am Bodensee geht das aber auch auf dem Wasser. Bei einer Rundfahrt über den Überlinger See kann man den See genießen, die vorbeiziehenden Landschaften bewundern und gleichzeitig Interessantes über das „Schwäbische Meer“ erfahren. Während der Tour erzählt der Käpten nämlich Wissenswertes über die nahe gelegenen Ortschaften. Mehr Infos gibt es hier>>>

9. Internationaler Schluchseelauf

Traditioneller Schluchseelauf am Muttertag. Im Bild die Foto: Sportfotogtaf.com

Nicht nur Mütter dürfen am 38. Internationalen Schluchseelauf teilnehmen und bei frischer Schwarzwaldluft rund um den See laufen. Die Strecke beträgt 18,2 Kilometer und verläuft überwiegend auf Naturwegen. Die Teilnehmerzahl ist auf 4.000 Personen begrenzt. Anmeldung unbedingt erforderlich. Mehr Infos gibt es hier>>>