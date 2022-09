Wirtschaftsforum in Wladiwostok Vorhang auf für Putins Propaganda-Show

Beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok erklärt Russlands Präsident Wladimir Putin einmal mehr seine Sicht der Welt: Der Westen führe alle in den Abgrund, die USA seien eine Diktatur. Und in der Ukraine „erfüllen wir unsere Pflicht bis zum Ende“.