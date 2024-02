Architektur im Film in Esslingen: Spektakuläre Hochhäuser im Kino

1 Das Gebäude der Europäischen Zentralbank wird im Film „Faszination Wolkenkratzer“ in Esslingen gezeigt. Foto: dpa/Andreas Arnold

Wolkenkratzer, gewagte Umbauten und ein Porträt von Le Corbusier sind Teil einer Filmreihe in Esslingen. Darunter ist ein sehr besonderes Bauprojekt des Architekten des ikonischen Gebäudes der Stuttgarter Weißenhofsiedlung filmisch zu entdecken.











Link kopiert

Von einer Stadt nach dem „Maß des Menschen“ träumte der Architekt Le Corbusier. In Indien hat er versucht, die Vision in die Tat umzusetzen. Was ist daraus geworden? Danach fragt der Film „Kraft der Utopie – Leben mit Le Corbusier in Chandigarh“ von Karin Bucher und Thomas Karrer.

Die Planstadt Chandigarh stand für die neue Demokratie, den Fortschritt und den Glauben an die Zukunft. Für den schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier bot dieses bahnbrechende Projekt die einmalige Gelegenheit, sein Lebenswerk zu vollenden und seine städtebaulichen Ideen umzusetzen.

Zu sehen ist der Film am 20. Februar um 19 Uhr (und noch einmal am 27. Februar um 21 Uhr) im Kommunalen Kino (Maile 4-9) in Esslingen. Die Vorführungen sind Teil der Reihe „Architektur im KINO 24“, die von der Kammergruppe Esslingen der Architektenkammer Baden-Württemberg organisiert wurde.

Umbauten und Hochhäuser

Ein Filmporträt des preisgekrönten niederländischen Architekten Herman Hertzberger wird ebenfalls am 20. Februar um 21 Uhr gezeigt. Hertzberger hat 1972 in Apeldoorn ein wichtiges Bürogebäude namens „Centraal Beheer“ entworfen, das nun in einen zeitgemäßen Wohnungsbau umgebaut werden soll.

Unsere Empfehlung für Sie Architektur der Superlative Die 10 teuersten Gebäude der Welt Über Geschmack und gute Architektur lässt sich streiten. Das gilt auch für die teuersten Gebäude der Welt. Die milliardenschwere Top Ten birgt aber auch eine Überraschung.

Der Film mit dem Titel „The Proof Of The Pudding“ von Patrick Minks und Jaap Veldoen begleitet diesen Umbau. Die bevorstehende Transformation ist eine Bewährungsprobe, denn die Ideale des Architekten zielten darauf ab, Gebäude flexibel und nachhaltig zu gestalten.

Während Umbau im Bestand gesellschaftlich gewünscht ist, scheiden sich an Hochhäusern oft die Geister. Renzo Pianos „The Shard“ in London, die Europäische Zentralbank in Frankfurt des Architekten Wolf D. Prix mit seinem Büro Coop Himmelb(l)au und andere wichtige Hochhäuser stehen im Zentrum des Films „Faszination Wolkenkratzer“ von Joachim Haupt und Sabine Pollmeier am 27. Februar um 19 Uhr.