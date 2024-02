Architektur der Superlative: Die 10 teuersten Gebäude der Welt

Buchkritik Architektur Norman Foster Die Ikonen aus Stahl und Glas eines Stararchitekten

Die Reichstagskuppel in Berlin, die Millennium Bridge in London, der Apple-Sitz in Kalifornien: Norman Foster ist einer der erfolgreichsten Architekten der Gegenwart. Eine neue Monografie blickt auf seine Werke, bleibt dabei aber zu unkritisch.