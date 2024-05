Arabischer Funk und Alphorntechno in Nürtingen: Beim Festival Schön am Neckar ist Abwechslung geboten

1 Der Kulturverein Provisorium stellt wieder eine Bühne am Neckar auf. Foto: Horst Rudel

Das Festival Schön am Neckar findet im Juni zum zehnten Mal statt. Zum runden Geburtstag setzt der Veranstalter auf Vielfalt. Im Nürtinger Hölderlingarten trifft Motown-Soul auf multikulturelle Weltmusik und Elektro aus Bayern.











Der musikalische Blick über den Tellerrand – dafür steht das „Schön am Neckar“ in den Augen von Kata Prou. Zusammen mit ihrem Mann Thomas ist sie verantwortlich für die Planung des Festivals, das der Kulturverein Provisorium am Freitag, 21. Juni, von 18 Uhr an und am Samstag, 22. Juni, von 16 Uhr an im Hölderlingarten der Freien Kunstakademie Nürtingen ausrichtet.

Wer sich das Programm anschaut, kann Prou wohl kaum widersprechen. Zu den Bands, die am Neckarufer auftreten, gehört zum Beispiel die Gruppe Kupayaku. Deren Musik lasse sich als eine Mischung aus Reggae und Folk beschreiben, mit Einflüssen aus arabischen sowie Sinti-und-Roma-Kulturen, heißt es auf der Webseite des Provisoriums. Rock’n’Roll-Fans kämen hingegen bei King Automatic auf ihre Kosten. Der Franzose musiziere als Ein-Mann-Orchester mit Gitarre, Orgel, Mundharmonika und Schlagzeug.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Beim Konzert von The Schogettes dürfte wiederum der Gesang im Vordergrund stehen. Die ausschließlich aus Frauen bestehende Soul-Band ist der Website zufolge vom Motown-Sound der 1960er Jahre inspiriert. Außerdem sind Auftritte der Ska-Band Frau Doktor, des Grunge-Duos The Pighounds, der Punker von Powersolo sowie der Roots-Band A Murder in Mississippi angekündigt. In den Pausen legt der französische Künstler DJ French Tourist auf. Und dann ist da noch Loisach Marcy. In den Liedern des Partenkircheners finden dem Veranstalter zufolge traditionelle bayerische Elemente und moderne Elektromusik zusammen. Die Stilrichtung wird auf der Webseite als „Alphorntechno“ bezeichnet.

„Die Leute kommen nicht wegen eines Genres“, antwortet Kata Prou auf die Frage nach den Gründen für diese unkonventionelle Auswahl. Größere Namen nach Nürtingen zu locken, sei mit dem Budget des Festivals schwierig. Stattdessen setze man auf den Abwechslungsreichtum als Zugpferd. Diese Strategie scheint sich bewährt zu haben, findet das Schön am Neckar doch bereits zum zehnten Mal statt.

Ein Thema ist dabei inzwischen die Nachhaltigkeit. So druckt das etwa zehnköpfige Veranstaltungsteam keine Programmhefte mehr. Auch die Bands sollen in das Konzept passen. Einer zunächst angefragten Gruppe habe man wieder abgesagt, da sie für den Auftritt mit dem Flugzeug habe anreisen wollen, sagt Prou. „Der größte Faktor ist es aber, die Besucherinnen und Besucher zu klimafreundlichem Verhalten zu animieren“, ergänzt sie. Zu diesem Zweck werden am Neckarufer zusätzliche Fahrradständer aufgebaut und Stellen zum Abgeben von Fahrradhelmen eingerichtet.

Übernachtung in Ferienhaus als Tombolapreis

Bis zu 500 Personen finden auf dem Gelände Platz. Mit dieser Zahl plant das Provisorium. „Das kriegt man gut hin, vor allem am Samstag“, sagt Prou aus Erfahrung. Laut der Veranstalterin sind darunter üblicherweise auch zahlreiche Familien mit Kindern. Deshalb läuft im Hölderlingarten nicht nur Musik. Prou und ihr ehrenamtliches Team wollen unter anderem ein Vertikaltuch in einen Baum hängen, an dem Kinder hochklettern und akrobatische Kunststücke ausprobieren können.

Und auch eine Tombola ist geplant. Bei den Preisen handele es sich nicht um Ladenhüter, sondern um Spenden von Unterstützerinnen und Unterstützern. In den vergangenen Jahren seien selbst gebackene Käsekuchen, aber auch eine Übernachtung in einem Ferienhaus in Frankreich oder Restaurantbesuche dabei gewesen, erzählt Prou. Das helfe einerseits bei der Finanzierung, da reguläre Sponsoren anzuziehen immer schwieriger werde. Andererseits „macht es auch einfach Spaß“, die Spenden einzusammeln, sagt Prou. Sie fügt hinzu: „Das trägt uns über das ganze Jahr hinweg, weil dadurch so tolle Begegnungen entstehen.“

Tickets

Vorverkauf

Karten gibt es in Nürtingen beim Provisorium in der Heiligkreuzstraße 4, im Café Male in der Rathausstraße 7 und im Qaweh in der Brunnsteige 19.

Online

Im Internet sind Tickets unter www.ticket-regional.de erhältlich. Weitere Infos zum Festival finden sich auf der Website des Vereins Provisorium unter www.provisorium-nt.de/schoen-am-neckar-2024/.