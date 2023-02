1 Elisabeth Daik hat direkt nach der Ausbildung im Altenheim angefangen und 2014 den Wiedereinstieg in der Klinik am Eichert gewagt. Die 45-Jährige hat den Schritt nie bereut. Foto: Giacinto Carlucci

Viel Arbeit, wenig Personal. Der Pflegenotstand in deutschen Krankenhäusern ist eklatant. Elisabeth Daik hat an den Alb-Fils-Kliniken in Göppingen den Wiedereinstieg gewagt – und nie bereut. Andere sollen es nachmachen.















Wir feiern Dein Comeback!“ So lautet der Titel der Kampagne, mit der die Alb-Fils-Kliniken gelernte Alten- und Krankenpflegekräfte zum Wiedereinstieg animieren wollen. Die Personalnot an deutschen Krankenhäusern ist groß und hat sich während der Pandemie noch verschärft, weil viele Pflegerinnen und Pfleger wegen der hohen Belastung ihren Beruf aufgegeben haben. Auch in den Alb-Fils-Kliniken in Göppingen ist die Lage angespannt: „Wir könnten mindestens 50 Personen im Funktions- und Pflegedienst einstellen“, macht Margit Hudelmaier, Geschäftsführende Direktorin des Pflege- und Patientenmanagements, deutlich. Das bedeutet, sowohl auf den Stationen, als auch beispielsweise im OP-Saal, in der Notaufnahme oder in der Endoskopie, fehlt es an Fachkräften.