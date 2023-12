1 Mit Maske unterm Weihnachtsbaum – das sind für viele die Feiertage 2023. Foto: imago//xgodongphotox

Kurz vor Weihnachten liegt die Inzidenz bei 3000 – ein Rekordwert. Im Abwasser finden sich so viele Virusrückstände wie noch nie. Was taugt die Methode und was sollte ich tun, wenn ich aktuell krank bin?











An Heiligabend feiert das Coronavirus in diesem Jahr mit – wie auch andere Erreger. Derzeit leiden sehr viele Menschen in Deutschland an Atemwegserkrankungen. Das weiß man aus Befragungen – und aus dem Abwasser. Was wissenswert ist.