1 Auf dem Jorderyplatz war es am 19. Juni am heißesten. Die nachgestellte Szene zeigt den damals gemessenen Spitzenwert. Foto: Ines Rudel

Die Sommer werden immer heißer. In diesem Jahr brachte die erste große Hitzewelle mit Lufttemperaturen im Südwesten von bis zu 38 Grad die Menschen mächtig ins Schwitzen. Und das bereits Mitte Juni. Vor allem am Sonntag, 19. Juni, ächzten viele Menschen unter hochsommerlichen Werten. Die Hitze in der Stadt lässt auch den Nürtinger Gemeinderat Peter Lohse nicht kalt. An besagtem Sonntag machte er sich spontan mit zwei Freunden auf, um die Temperatur auf den Plätzen in der Stadt zu messen. Und der Sozialpädagoge Lohse erschrak: Ausgerechnet auf einem Spielplatz war es am heißesten.

Das Thermometer zeigte 63,9 Grad Celsius in der Sonne an – gemessen am Boden mit wenigen Zentimetern Abstand zum Belag. Der Spielplatz liegt zentral in der Nürtinger Stadtmitte zwischen Kreuzkirche und Stadthalle auf dem Jorderyplatz. Es handelt sich um einen sehr gut frequentierten Spielplatz, der erst vor einiger Zeit dank eines spendablen Spenders mit neuen Spielgeräten aufgepeppt wurde. „Barfuß kann sich da kein Kind aufhalten“, stellt Lohse klar und berichtet von weiteren Werten, die sich je nach Belag unterscheiden.

Zwischen Sonne und Schatten beträgt die Differenz fast 20 Grad

Der besagte Höchstwert wurde auf dem kunststoffartigen Belag gemessen, während das Thermometer über dem Holzschnitzelbelag 55 Grad und über dem Sand am Klettergerüst 54 Grad anzeigte.

Die Temperaturen variieren je nach Standort. Wie Lohse berichtet, herrschten zur gleichen Zeit auf dem Schillerplatz jenseits der Kreuzkirche andere Werte. Nahe dem Ochsenbrunnen habe er 47,8 Grad in der Sonne gemessen, und diesen deutlich geringeren Wert führt der Stadtrat auf die Verdunstungskälte durch den Wasserstrahl des Brunnens zurück. Das sei immer noch sehr heiß, und es habe ihn und seine Begleiter nicht gewundert, dass sie an diesem Sonntagmittag kaum Menschen in der Innenstadt angetroffen hätten.

Wie stark sich Schatten auf die Temperatur auswirkt, hat die Gruppe nicht weit entfernt unter den Bäumen an der Kirche erlebt, hier zeigte das Thermometer lediglich noch 32,5 Grad an. Ähnlich sei es auch am Nürtinger Tor gewesen: In der Sonne habe er mit seinen Freunden 51,8 Grad gemessen und unter dem einzigen Baum dort 32,5 Grad.

Das Gemeinwohl soll im Fokus stehen

„Wir müssen die Städte umbauen angesichts der Klimaveränderung“, fordert der Kommunalpolitiker, der für die Liste NT 14 im Gemeinderat sitzt und sich für das Gemeinwohl starkmachen will. Die Kommune trage hohe Verantwortung, dieses Gemeinwohl zu fördern, die Verwaltung müsse sich allerdings trauen, die vorhandenen Instrumente auch einzusetzen.

Die Aufenthaltsqualität für die Menschen müsse erhalten bleiben. Dafür müsse alles Erdenkliche getan werden, zumal viele Menschen in den Städten in ungedämmten Wohnungen mit hohen Temperaturen beispielsweise in den Dachgeschossen lebten. Schon jetzt seien die Innenstädte während der mittäglichen Hitze wie leer gefegt, und erst gegen Abend trauten sich die Menschen wieder aus den Häusern.

Nur ein Teil der alten Bäume konnte gerettet werden

Mehr Wasser, wie Brunnen und Fontänen zum Beispiel, viel Grün, nicht nur Bäume, sondern auch begrünte Fassaden könnten die Hitze erträglicher machen, hofft Lohse. Und er erinnert an den städtebaulichen Wettbewerb für den Jorderyplatz, bei dem der Planer möglichst viele Bäume zugunsten der Sichtachse zwischen den beiden markanten Gebäuden weghaben wollte. Er habe zu den Bürgern gehört, die sich für den Erhalt der angeblich kranken Kastanien eingesetzt habe. Immerhin ein Teil der Bäume habe gerettet werden können.

„Das ,Neue‘ ist nicht, dass sich Beläge unterschiedlich stark erhitzen, sondern dass diese Erwärmung gerade in den letzten zehn Jahren an immer mehr Tagen und nicht nur im Hochsommer geschieht“, kommentiert der Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich die Messungen und Auswirkungen des Klimawandels. Und er vermutet: „Wir werden hier in Nürtingen perspektivisch in nicht allzu weiter Ferne voraussichtlich südfranzösische Verhältnisse haben, wenn es so weitergeht.“

Am Nürtinger Tor und am Neckar sollen Bäume gepflanzt werden

Fridrich bezeichnet es als wichtige Aufgabe für die Kommune, unter anderem für noch mehr Grün und Schatten in der Stadt zu sorgen. Nürtingen verfüge über mehr Grün als manch andere Stadt, aber es gebe durchaus noch Potenzial.

Klimaschutz und Klimaanpassung würden von der Stadtverwaltung immer mitgedacht, das schlage sich neuerdings auch in einer eigenen Spalte in den Vorlagen nieder. Ein gutes Beispiel für mehr Grün sei die Planung für die untere Kirchstraße, in der „viele neue Bäume runter an die Bahnhofstraße zum Nürtinger Tor gepflanzt werden“, so der Nürtinger Oberbürgermeister Fridrich. Und sollte der Gemeinderat für eine ganzjährige Sperrung am Beginn der Alleenstraße und damit für den Stadtbalkon auf Dauer stimmen, könnte auch dort eine zweite Reihe Bäume entstehen.

Ein Klimaanpassungskonzept ist in Arbeit

Schutz

Bereits 2013 brachte Nürtingen sein Klimaschutzkonzept auf den Weg. Neben einer Energie- und CO2-Bilanz samt Potenzialanalyse wurden hier beispielsweise Klimaschutzziele und Einsparpotenziale definiert durch energieeffiziente Gebäude und Veränderungen der Mobilität, Energieeffizienz in Haushalten, Ausbau von Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung, Ausbau erneuerbarer Energien sowie Beratungsangebote für Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft und Dienstleistungen mit Blick auf die betriebliche Energieeffizienz.

Anpassung

Auf die Herausforderungen des Klimawandels will die Kommune mit einem Klimaanpassungskonzept im Herbst reagieren, das momentan vom Stadtplanungsamt unter Federführung von Susanne Mehlis vorbereitet wird.