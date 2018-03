Anzeige

EsslingenEs ist eine Premiere bei der 19. Ausgabe des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal: Erstmals wird die EZ eine Abonnenten-Mannschaft auf die Strecke schicken. Und das aus gutem Grund, schließlich feiert die Eßlinger Zeitung 2018 ihr 150-jähriges Bestehen. Mit der am 1. März beginnenden Anmeldung für den Lauf am 8. Juli besteht die Möglichkeit, sich für das EZ-Team zu bewerben, dessen Läufer sich auf Vergünstigungen und besondere Angebote freuen können. Generell ist die Online-Anmeldung seit heute freigeschaltet, Anmeldeschluss ist der 19. Juni (24 Uhr).

Die Startgebühren für den EZ-Lauf bleiben unverändert, auch das Konzept bleibt das gleiche. Es ist und bleibt ein Lauffest für die ganze Familie, für Jung und Alt, von den Bambini bis zu Läufern, die auch jenseits der Siebziger noch an den Start gehen und in der Lage sind, die zehn Kilometer durch die Esslinger Altstadtgassen zu laufen.

Das EZ-Abonnenten-Team: Mit Freischaltung der Anmeldung am 1. März wird unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf für die Jubiläumsmannschaft der Eßlinger Zeitung ein eigenes Formular freigeschaltet. Die ersten 150 Läufer, die sich dort anmelden, sind Teil des Teams. In diesem Fall werden sie separat in einer E-Mail informiert. Voraussetzung: Die Läufer müssen EZ-Abonnenten sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben) und sie müssen am Nachmittag des 7. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt im 150. Jahr ihres Bestehens dann für EZ­-Team-Läufer die Startgebühr. Die 150 Läufer erhalten zudem jeweils ein Lauf­shirt in EZ-Rot und mit Jubiläumsaufdruck, zudem eine Trinkflasche von den Stadtwerken Esslingen. Und die EZ-Läufer bekommen eine spezielle Betreuung: Im Vorfeld des Laufs wird am 11. Juni unter Anleitung von Rafael Treite abends trainiert; die AOK gibt in einer gesonderten Abendveranstaltung Ernährungstipps, die beim Sportler die entsprechenden Voraussetzungen für den Lauf schaffen. Zur Stärkung am Lauftag erhalten die Läufer des Eßlinger-Zeitung-Jubiläumsteams von der TSG Esslingen Gutscheine für je eine Wurst und ein Getränk.

Ablauf: Der lange Lauftag beginnt am 8. Juli um 9 Uhr, nach den vier KSK-Bambiniläufen folgen drei AOK-Schülerläufe, bevor um 11 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf fällt. Die Organisatoren rechnen wieder mit mehr als 3000 vorangemeldeten Läufern. Ab etwa 14 Uhr gibt es mit der Siegerehrung auf dem Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle den Abschluss.

T-Shirt: Die ersten 250 Läufer, die sich außerhalb des EZ-Teams anmelden, erhalten ein kostenloses Funktions-T-Shirt. Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es Gutscheine, die in den Tagen nach dem Lauf online beantragt werden müssen und zugeschickt werden. Alle Teilnehmer an den KSK-Bambiniläufen und AOK-Schülerläufen erhalten eine Teilnahmebestätigung sowie eine Medaille.

Chipmessung: Über den bewährten Partner Mikatiming erfolgt die Zeitmessung. Wer einen eigenen Chip hat, kann den bei der Anmeldung aufführen. Alle anderen müssen sich einen Chip zum Preis von vier Euro Leihgebühr und 25 Euro Pfand ausleihen. Bei Rückgabe des Chips am 8. Juli bis 14.30 Uhr am entsprechenden Schalter in der Schelztorhalle werden die 25 Euro Pfandgebühr erstattet. Wird der Chip nicht bis zu diesem Zeitpunkt zurückgegeben, gilt er als gekauft. Der Chip muss ordnungsgemäß an der Schnürung des Schuhs befestigt werden. Wer Schuhe mit Klettverschluss hat, kann bei der Startnummernausgabe ein Klettband anfordern, mit dem der Chip befestigt werden kann. Im Start- und Zielbereich muss über die dort ausgelegten Matten gelaufen werden, damit die Zeitmessung ausgelöst wird.

Jahrgang: Zur Einteilung in die jeweilige Altersklasse ist immer der Jahrgang entscheidend und nicht das Alter am Lauftag selbst. Dies ist eine Vorgabe des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, an die sich bundesweit alle Laufveranstalter halten müssen. Eine falsche Jahrgangsangabe führt automatisch zur Disqualifikation des Läufers.

Meldegebühren: Abonnenten der Eßlinger Zeitung profitieren von vergünstigten Startgebühren (nur bei Voranmeldung). Bambini bezahlen 2,50 Euro (Nicht-Abonnenten 4,50 Euro), Schüler 3,50 Euro (Nicht-Abonnenten 5,50 Euro). Im Hauptlauf ist die Meldegebühr gestaffelt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Wer sich zwischen dem 1. und 31. März registrieren lässt, bezahlt als EZ-Abonnent neun Euro (Nicht-Abonnenten elf Euro). Vom 1. bis zum 30. April beträgt die Gebühr zehn beziehungsweise zwölf Euro und vom 1. Mai bis zum Anmeldeschluss am 19. Juni werden elf beziehungsweise 13 Euro fällig. Bei der Anmeldung ist darauf zu achten, dass die E-Mail-Adresse korrekt in das Formular eingetragen wird, dann erhält jeder Teilnehmer eine Bestätigung über die erfolgreiche Registrierung.

Nachmeldung: Für Spätentschlossene gibt es die Möglichkeit der Nachmeldung. Am Samstag, 7. Juli, ist das zwischen 11 und 14 Uhr möglich, am 8. Juli ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs. Die Nachmeldeschalter befinden sich in der Schelztorhalle. Bei Nachmeldungen gibt es keine ermäßigte Gebühr für Abonnenten der Eßlinger Zeitung. Die Nachmeldegebühr für die Bambini- und Schülerläufe beträgt zusätzlich zur Startgebühr zwei Euro, für den Hauptlauf drei Euro. In der Startgebühr sind 50 Cent Abgabe an den Deutschen Leichtathletik-Verband enthalten.

Massage: Zum Wohlfühlprogramm beim EZ-Lauf gehört das Massageangebot des Esslinger Physiocentrums Rath und Neigenfind. Am Lauftag selbst kann dieser Service schon vor dem Start ab 9 Uhr in der Esslinger Schelztorhalle in Anspruch genommen werden. Rund 20 Physiotherapeuten werden die Läufer auch dieses Jahr wieder mit einer Massage verwöhnen.

Startnummern-Ausgabe: Um Stress und Hektik am Lauftag zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Startunterlagen bereits am Samstag, 7. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr in der Esslinger Schelztorhalle abzuholen. Dann kann in aller Ruhe zu Hause die Startnummer mit den mitgelieferten Sicherheitsnadeln am Trikot befestigt und der Zeitmesschip gleich in die Schnürung des Laufschuhes eingefädelt werden. Am Sonntag, 8. Juli, können die Startnummern ab 8 Uhr abgeholt werden.

Schulanmeldungen: Mit rund 1500 Kindern und Jugendlichen hat sich der EZ-Lauf in den vergangenen Jahren zu einem der größten Läufe in ganz Deutschland entwickelt. Werden die Teilnehmerzahlen von Hauptlauf und Jugendläufen ins Verhältnis gesetzt, so liegt der EZ-Lauf unter den über 4000 Laufveranstaltungen in Deutschland unter den Top-Fünf. Schulen können das vereinfachte Anmeldeverfahren nutzen. Vorteil ist, dass der passwortgeschützte Zugang von der ersten Anmeldung eines Läufers bis zum Meldeschluss ständig aktualisiert und korrigiert werden kann. Schulen und Kindergärten erhalten nach dem Lauf eine gesonderte Rechnung über die Startgebühren und die Leihgebühr für den Chip.

Zeitplan

9.00 Uhr: KSK-Bambinilauf Jungen 1

(Jahrgänge 2013 und jünger)

9.10 Uhr: KSK-Bambinilauf Jungen 2

(Jahrgänge 2011 und 2012)

9.20 Uhr: KSK-Bambinilauf Mädchen 1 (Jahrgänge 2013 und jünger)

9.30 Uhr: KSK-Bambinilauf Mädchen 2 (Jahrgänge 2011 und 2012)

9.45 Uhr: AOK-Schülerlauf 1 (Jahrgänge 2009 und 2010)

10.10 Uhr: AOK-Schülerlauf 2 (Jahrgänge 2007 und 2008)

10.30 Uhr: AOK-Schülerlauf 3 (Jahrgänge 2003 bis 2006)

11.00 Uhr: Hauptlauf (Jahrgänge 2002 und älter)

14.00 Uhr: Siegerehrung auf dem

Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle