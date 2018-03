Anmeldung zum Jubiläumsteam

Es ist eine Premiere bei der 19. Ausgabe des Esslinger Zeitung Laufs: Erstmals wird die EZ eine Abonnenten-Mannschaft auf die Strecke schicken. Und das aus gutem Grund, schließlich feiert die Eßlinger Zeitung 2018 ihr 150-jähriges Bestehen. Die ersten 150 Läufer, die sich über dieses Formular anmelden, sind Teil der Jubiläumsmannschaft der Eßlinger Zeitung. In diesem Fall werden Sie separat in einer E-Mail informiert. Voraussetzung: Die Läufer müssen EZ-Abonnenten sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben) und sie müssen am Nachmittag des 7. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt im 150. Jahr ihres Bestehens dann für EZ-Team-Läufer die Startgebühr.

Die 150 Läufer erhalten zudem jeweils ein Laufshirt in EZ-Rot und mit Jubiläumsaufdruck, zudem eine Trinkflasche von den Stadtwerken Esslingen. Und die EZ-Läufer bekommen eine spezielle Betreuung: Im Vorfeld des Laufs wird am 11. Juni unter Anleitung von Rafael Treite abends trainiert; die AOK gibt in einer gesonderten Abendveranstaltung Ernährungstipps, die beim Sportler die entsprechenden Voraussetzungen für den Lauf schaffen. Zur Stärkung am Lauftag erhalten die Läufer des Eßlinger-Zeitung-Jubiläumsteams von der TSG Esslingen Gutscheine für je eine Wurst und ein Getränk.