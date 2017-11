Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die FDP im Landtag setzt sich vehement für eine Regelung ein, Wölfe in Baden-Württemberg im Ernstfall ohne bürokratische Hürden abschießen zu können. Dafür müsse das Raubtier in das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz aufgenommen werden, sagte der Liberale Andreas Glück am Donnerstag in Stuttgart. Es müsse ein schneller und rechtssicherer Abschuss ermöglicht sein, fügte er mit Blick auf das Land Brandburg hinzu, wo ein Wolf tagelang unbehelligt durch den Garten einer Kita gestreift sei. Die Kritiker von Abschussmöglichkeiten für Wölfe sollten die Augen vor der Realität nicht verschließen.

Im Oktober hatte ein Vorfall, bei dem ein Wolf drei Lämmer bei Widdern (Kreis Heilbronn) auf einer Weide gerissen hatte, die Diskussion erneut entflammt. Die grün-schwarze Koalition ist sich uneinig, wie auf die Rückkehr des Wolfs nach Baden-Württemberg reagiert werden soll.