Stuttgart-Bad Cannstatt (pol) - Die Frauenleiche, die am Dienstagabend im Neckar treibend gefunden wurde, ist am Donnerstag als 72 Jahre alte Frau identifiziert worden, die am 10.10.2017 als vermisst gemeldet worden war. Die Leiche wies nach Angaben der Polizei massive Verstümmelungen auf, die eine Identifizierung durch DNA-Abgleich notwendig machten. Die Untersuchungen zur genauen Todesursache dauern an. Die Kriminalpolizei geht von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt aus. Zu weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Stuttgart die Sonderkommission "Ruder" eingerichtet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.