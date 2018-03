Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach einem Stromausfall hat es am Mittwochmorgen auch einen Feueralarm am Hauptbahnhof Stuttgart gegeben. Es komme dadurch auf allen Linien der S-Bahn zu Verspätungen, twitterte die S-Bahn Stuttgart. Ob der Feueralarm im Hauptbahnhof etwas mit dem Stromausfall in einer Gleisanlage nördlich des Bahnhofs zutun hatte, war zunächst unklar. Auch die Ursache des Alarms teilte die Bahn zunächst nicht mit. Der Alarm war demnach um kurz vor 10.00 Uhr beendet.

Pendler hatten durch die beiden Zwischenfälle große Probleme, nach Stuttgart zu gelangen. Durch den Stromausfall waren viele Regionalzüge auf umliegende Bahnhöfe umgeleitet worden. Von dort sollten die Pendler eigentlich per S-Bahn nach Stuttgart fahren. Nach dem Feueralarm fuhren aber auch die S-Bahnen zwischenzeitlich nicht.