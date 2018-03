Anzeige

StuttgartEine Taube ist am heutigen Vormittag (21.03.2018) gegen 09.20 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs an den Bügel einer S-Bahn geraten. Hierdurch wurde laut Polizei ein Kurzschluss verursacht, der einen Brandmeldealarm auslöste. Alarmierte Kräfte des Bundespolizeireviers Stuttgart räumten daraufhin den S-Bahnbereich und sperrten ihn während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Stuttgart ab. Durch die Gleissperrungen in der Zeit von 09.20 Uhr bis 09.49 Uhr kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Ein Schaden an der Oberleitung ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht eingetreten.