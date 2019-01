Anzeige

Esslingen/Ostfildern (pol)Mit einem Phantombild fahndet die Kriminalpolizei Esslingen nach einem bislang unbekannten Täter, der im Verdacht steht, zwischen dem 14. November 2018 und 26. Dezember 2018 am Diebstahl von mindestens sechs Motorrädern und einem Satz Kompletträdern beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Polizei berichtet, hatten bislang unbekannte Täter zwischen dem 12. und 14. Dezember des vergangenen Jahres vier teilweise nicht fahrbereite Motorräder der Marken BMW und Kawasaki aus einem Carport in Esslingen-Berkheim und Tiefgaragen in Ostfildern gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei Esslingen wurden der Tatserie zwei weitere Diebstähle von Motorrädern der Hersteller Harley-Davidson und Yamaha aus Tiefgaragen in Esslingen-Zollberg sowie der Diebstahl von vier Kompletträdern aus einer Tiefgarage im Scharnhauser Park zugeordnet werden. An der Harley-Davidson, Typ Softail Heritage, war das Kennzeichen ES-AN 90 und an der Yamaha, Typ RN22, das Kennzeichen ES-QY 66 angebracht. Die Höhe des gesamten Diebesguts wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf etwa 86.000 Euro beziffert.

Mittlerweile wurde ein Zeuge ermittelt, mit dessen Hilfe ein Phantombild erstellt werden konnte. Mit diesem fahndet die Kriminalpolizei nun nach dem vermeintlichen Täter. Der Unbekannte soll etwa 50 bis 55 Jahre alt, ungefähr 160 bis 165 Zentimeter groß und von leicht kräftiger Statur sein. Er trug eine Mütze, unter der dunkle, kurze Haare zu sehen waren. Bekleidet war der Gesuchte mit einer hellen Jacke, an der ein weißer Fellkragen angebracht war, und einer hellen Cordhose.

Die Kriminalpolizei Esslingen bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, den Diebstählen oder der abgebildeten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.