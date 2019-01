Peter Schulz ist einer der Geschädigten. Seine Harley wurde Ende vergangenen Jahres aus einer Tiefgarage in der Achalmstraße auf dem Zollberg entwendet. Foto: oh

Ostfildern/EsslingenSo manche Motorrad-Besitzer, die ihre Maschinen bis zum Frühjahr wie immer irgendwo in einer Garage überwintern, dürften die Fälle aufgeschreckt haben: Mindestens acht Fahrzeuge sind in der Zeit zwischen dem 14. November und dem 26. Dezember in Ostfildern und Esslingen aus Tiefgaragen und einem Carport gestohlen worden (wir berichteten). Auffälligerweise handelt es sich in allen Fällen um teure Motorräder. Die Polizei vermutet dahinter organisierte Kriminalität. Doch tun sich die Ermittler schwer, dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen nun melden, hat sich mittlerweile ein Zeuge gemeldet, der vielleicht entscheidende Hinweise geben kann. Mit dessen Hilfe hat die Polizei ein Phantombild von einem Mann erstellen lassen, der sich in verdächtiger Weise an einem der Tatorte aufgehalten haben soll. Der Unbekannte ist nach der Beschreibung des Zeugen 50 bis 55 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und von „leicht kräftiger Statur“. Er trug eine Mütze, unter der dunkle kurze Haare zu sehen waren. Bekleidet war der Gesuchte mit einer hellen Jacke, an der ein weißer Fellkragen angebracht war, sowie mit einer hellen Cordhose.

Alle Maschinen waren gesichert

Die Diebesserie war Mitte Dezember bekannt geworden. In der Nacht auf den 14. Dezember waren drei hochwertige Motorräder aus Tiefgaragen im Scharnhauser Park gestohlen worden, eine BMW vom Typ S 1000 R mit dem Kennzeichen ES-TT 85, eine BMW R 1200 GS mit dem Kennzeichen NT-GS 12 und eine Kawasaki Ninja ZX 1000 mit dem Kennzeichen S-BE 16. Bei allen drei Fahrzeugen war die Batterie ausgebaut. Daraus schließt die Polizei, dass die Gefährte mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden. Bereits in der Nacht zuvor war ein weiteres Motorrad aus einem Carport in Esslingen-Berkheim entwendet worden. Es handelte sich dabei um eine rund 20 000 Euro teure BMW R 1200 GS Adventure.

Später entdeckten zwei weitere Besitzer, dass ihre Maschine von Unbekannten abtransportiert wurde. Aus einer Tiefgarage auf dem Zollberg wurde zwischen dem 14. November und dem 15. Dezember eine Harley Davidson Heritage Softail (Kennzeichen: ES-AN 90) gestohlen. Zwischen dem 13. und dem 14. Dezember verschwand außerdem eine Yamaha vom Typ RN 22 mit dem Kennzeichen ES-Qy 66 aus einer Tiefgarage im Scharnhauser Park. Die Diebe entwendeten dabei laut Polizei auch einen Satz Kompletträder. Das gesamte Diebesgut hat nach Auskunft von Ramona Noller, einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, einen Wert von rund 86 000 Euro.

Die Maschinen waren laut Polizei allesamt vorschriftsmäßig gesichert. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe die Örtlichkeiten vorher ausspioniert hatten. So auch die Garage in der Achalmstraße auf dem Esslinger Zollberg, wo Peter Schulz seine Harley Davidson abgestellt hatte. „Die hatten ganz schön zu schaffen, denn die Maschine hatte ich mit viel Mühe in die Ecke meines Stellplatzes hineingezirkelt“, berichtete der 61-Jährige ein paar Tage nach dem Verschwinden seines Edel-Bikes. Mitte November hatte er die Harley winterfest eingemottet und auch abgeschlossen, mit dem Zündschloss und zusätzlich einem fetten Schloss am Vorderrad. Damit das gute Stück nicht zu sehr einstaubt, hatte er eine Abdeckplane darüber geworfen. Schulz vermutet, dass die Diebe das rund 350 Kilogramm schwere Motorrad mit einem Hänger direkt aus der Tiefgarage weggekarrt haben. Nun hofft er, dass die Versicherung den Schaden begleicht. Der Vorfall hält ihn aber nicht davon ab, sich wieder ein Motorrad zu kaufen. „Auf jeden Fall wird es wieder eine Harley“, sagt er. „Was anderes kommt für mich nicht in Frage.“ Um in Zukunft vor einem solchen Fiasko gefeit zu sein, will er sie mit einem GPS-Tracker ausstatten. Mit so einem Gerät, das zwischen 50 und 250 Euro kostet und irgendwo gut versteckt angebracht werden muss, lässt sich die Maschine überall orten.

Die Kriminalpolizei Esslingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung zu den Motorraddiebstählen gemacht haben oder Hinweise zu der mit dem Phantombild gesuchten Person machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.

