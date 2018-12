Anzeige

Esslingen (pol) In der Zeit zwischen dem 14.11. und dem 15.12. ist aus einer Tiefgarage in der Achalmstraße in Esslingen ein Motorrad der Marke Harley Davidson, Modell Softtail Haritgh, entwendet worden, wie die Polizei berichtet. Das Fahrzeug im Wert von 16.000 Euro war mit einer Plane abgedeckt und mittels Lenkradschloß sowie einem weiteren am Vorderrad angebrachten Zusatzschloß gesichert.

Ob ein Zusammenhang mit den in letzter Zeit im Raum Esslingen und Ostfildern angezeigten Diebstählen von Motorrädern aus Tiefgaragen bzw. Carports besteht, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.