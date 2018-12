Anzeige

Ostfildern (pol)Drei hochwertige Motorräder der Marken BMW und Kawasaki sind in der Nacht von Donnerstag, 18.30 Uhr, auf Freitag, 08.30 Uhr, aus Tiefgaragen in der Gabriele-Münter-Straße und der Helene-Lange-Straße entwendet worden. Die unbekannten Täter verschafften sich laut der Polizei auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu den Tiefgaragen im Scharnhauser Park. In der Gabriele-Münter-Straße ließen sie eine rote BMW S1000R mit dem Kennzeichen ES-TT 85 mitgehen. Das Motorrad ist mit einem Sportauspuff und einer Motorblockabdeckung aus schwarzem Carbon versehen. Aus einer Tiefgarage in derselben Straße stahlen sie eine BMW R1200GS mit dem Kennzeichen NT-GS 12. Am Freitagnachmittag wurde ein weiterer Diebstahl einer grünen Kawasaki Ninja ZX 1000, mit dem Kennzeichen S-BE16 in der Helene-Lange-Straße gemeldet. Auch dieses Motorrad war in einer Tiefgarage abgestellt gewesen. Da bei den Motorrädern teilweise die Batterien ausgebaut waren, dürften die Maschinen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Ob ein Tatzusammenhang zu einem Motorraddiebstahl von Mittwoch auf Donnerstag in Esslingen-Berkheim besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ostfildern unter der Telefonnummer 0711/ 34169830 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.