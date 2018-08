Leinfelden-EchterdingenDas Chaos in der Luftfahrt wirkt sich drastisch auf den Stuttgarter Flughafen aus. 10 541 Flüge waren laut Statistik der Flughafengesellschaft (FSG) im ersten Halbjahr 2018 verspätet. Insgesamt starteten und landeten 64 962 Flugzeuge in Stuttgart. Im ersten Halbjahr 2017 waren noch 7201 Flüge verspätet (bei 60 933 Starts und Landungen). Nicht nur Streiks und extreme Wetterlagen, auch technische Probleme oder gestörte Betriebsabläufe sind schuld an der Situation, die den Stuttgarter Flughafen überproportional hart trifft. Nach Daten des Passagierrechte-Portals EU-Claim sind in Stuttgart in diesem Jahr bis zum 15. August die