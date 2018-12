KöngenEinsatzkräfte in gelben Schutzanzügen und Atemmasken neben dem Einkaufszentrum Kö 8: In der Firma Chemoform in Köngen ist es am Mittwochmorgen zu einer ungewollten chemischen Reaktion mehrerer Stoffe in einer Maschine gekommen, in deren Folge eine Art undurchsichtiger Nebel austrat. Schnell machte die Vermutung die Runde, es könne sich um Chlorgas handeln – schließlich stellt Chemoform Produkte aus dem Bereich Wellness, Hygiene und Pflege für Schwimmbäder und Saunen her. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war in die Nürtinger Straße ausgerückt. Noch am Vormittag kam die Entwarnung von Polizeipressesprecher Michael Schaal,