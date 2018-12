5.12.2018 In Köngen wurde wegen einer chemischen Reaktion eine Firma evakuiert.

Köngen (dpa/lsw)Weil bei einer chemischen Reaktion möglicherweise giftige Dämpfe entstanden sind, ist am Mittwoch ein Firmengebäude in Köngen geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten 46 Mitarbeiter das Betriebsgebäude verlassen. Vier von ihnen kamen nach Angaben der Feuerwehr mit den Dämpfen in Kontakt und wurden von Sanitätern betreut. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. Messungen der Feuerwehr außerhalb des Gebäudes haben keine Gefährdung für Menschen oder Umwelt ergeben. Sobald der betroffene Stoff gesichert und entfernt ist, soll das Firmengebäude gelüftet und wieder freigegeben werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.