OstfildernBusfahrer sind es gewohnt, ihre Vehikel millimetergenau an Hindernissen vorbei zu bugsieren. Eine Herausforderung hat man nun auch für die Chauffeure der Linie 119 in Nellingen geschaffen: Um von der Kaiserstraße in die Otto-Schuster-Straße abzubiegen, wie es der neue Fahrplan für die Umfahrung der Großbaustelle Hindenburgstraße verlangt, ist fahrerisches Können gefragt. Mitarbeiter der Stadt haben im Vorfeld einen Poller beseitigt, sonst käme der Gelenk-Bus überhaupt nicht um die Kurve. Ein anderes Problem ist ein noch viel größeres: Wenn sich große Fahrzeuge wie Last- oder Lieferwagen in diesem Abschnitt der Otto-Schuster-Straße begegnen,