OstfildernAlles halb so schlimm? Während der ersten Bauphase, als die Arbeiten für den neuen Kreisel anliefen, hatte man den Eindruck, dass sich die Belastungen für Anwohner, Geschäftsleute und Verkehrsteilnehmer rund um die Hindenburgstraße in Grenzen halten. Ein Trugschluss. Seit die Baustelle weiter nach unten gewandert ist, spürt man die Folgen des riesigen Eingriffs massiv. Ein Großteil des Verkehrs muss umgeleitet werden. Das geht nicht spurlos an den Beteiligten vorüber. An allen Ecken klemmt es. Ungeduld und Nervosität bestimmen das Bild. Wenn es nicht gleich vorwärts geht, wird geschimpft und gehupt, was das Zeug hält. Ein wenig mehr