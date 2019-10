EsslingenGroße Hitzewelle oder Starkregen - nicht nur wir Menschen spüren die Klimaveränderungen, auch die Tierwelt ist betroffen von neuen Wetterphänomenen. Die gesamte Tierwelt steckt in einem Wandel und das betrifft auch die beim Menschen unbeliebten Tiere, wie zum Beispiel Schädlinge. Treten beispielsweise Schädlinge im Landkreis Esslingen vermehrt auf, weil sie die Wärme lieben? Am Freitag, 25. Oktober, ab 16 Uhr, ist Claus Zebitz, ehemaliger Professor im Fachgebiet Angewandte Entomologie am Institut für Phytomedizin an der Universität Hohenheim, in der EZ-Fragestunde zu Gast. Er beantwortet Ihre Fragen rund um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierwelt und welche Schädlinge man bald öfters im heimischen Garten oder Balkon beobachten kann. Schicken Sie Ihre Fragen gerne bis Montag, 12 Uhr, an online.redaktion@ez-online.de oder kommentieren Sie den dazugehörigen Beitrag auf unserer Facebook-Seite.