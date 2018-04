Streikende am Theodor-Rothschild-Haus in Esslingen.

Streikende am Theodor-Rothschild-Haus in Esslingen. Foto: Hauenschild

Streikende vor dem Streiklokal am Blarerplatz in Esslingen.

Streikende vor dem Streiklokal am Blarerplatz in Esslingen. Foto: Hauenschild

Anzeige

Esslingen/Stuttgart Schon in den frühen Morgenstunden sind die Warnstreiks des öffentlichen Dienstes am Donnerstag in Stuttgart und Esslingen spürbar gewesen. Seit Betriebsbeginn standen die Straßenbahnen und viele Busse still. Das befürchtete Verkehrschaos blieb jedoch aus. Die S-Bahn, die planmäßig weiterfährt, rechnet mit vielen zusätzlichen Fahrgästen. Weitere Züge könne man aber nicht einsetzen, da die Infrastruktur zu den Hauptverkehrszeiten bereits maximal ausgelastet sei, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Im Stuttgarter Zentrum fährt die S-Bahn in diesen Zeitspannen im Zweieinhalb-Minuten-Takt.

Viele Busse in Esslingen werden bestreikt

Der öffentliche Nahverkehr in Esslingen wird am Donnerstag weitgehend lahm liegen. Betroffen sind der Stadtverkehr Esslingen sowie die Stuttgarter Straßenbahnen. In Esslingen entfallen am Donnerstag alle Fahrten der Linien 101, 105, 113, 115 und 118. Auf den Linien 102 und 103 finden einzelne Fahrten statt. Der „Schüler-Bus“ der Linie 138 mit der Abfahrt 6.55 Uhr in Berkheim verkehrt planmäßig zwischen Haltestelle „Am Wiesengrund“ und „Jägerhaus“. Die Linien 104, 106, 108 – 112, 114, 116, 119-122, 131, 132, 140, X20 sowie die S-Bahn werden nicht bestreikt und fahren wie üblich. Die nicht-kommunalen S-Bahnen dagegen fahren weiterhin. Ab Freitag, 13. April, verkehren alle Linien im Stadtgebiet Esslingen wieder fahrplanmäßig.

Welche Linien bestreikt werden, hier im Überblick...

30 städtische Kitas betroffen

Der Warnstreik wirkt sich auch auf den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen aus. Von den 30 städtischen Kitas werden folgende Einrichtungen aufgrund des Streiks geschlossen sein: Auenweg, Bussardweg, Entengraben, Goerdelerweg, Hirschlandstraße, Jägerhaus, Merkelstraße, Obertor, Rolf-Nesch-Weg. In den Kindertageseinrichtungen Ulrichstraße 27 und Uhlandstraße 14 kann eine Betreuung nur bis 16 Uhr angeboten werden. Unabhängig davon kann es in weiteren Einrichtungen zu Einschränkungen kommen. Die Eltern werden von der jeweiligen Einrichtungsleitung über die Situation vor Ort informiert.

Streiks auch in Kliniken, Verwaltung, Müllabfuhr und Bücherei

Bestreikt werden auch Kliniken, die öffentliche Verwaltung und Müllabfuhr. Auch die Esslinger Stadtbücherei bleibt am Donnerstag ganztägig geschlossen. Am Freitag gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Auch das Bürger- und Ausländeramt beim Esslinger Ordnungsamt bleiben geschlossen.

Demo und Kundgebung

In Esslingen werden 650 Streikende erwartet. Sie versammeln sich am Donnerstag von 8 bis 11.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz. Anschließend ziehen sie zum Rathausplatz, wo von 12 bis 13 Uhr eine Kundgebung stattfindet. Hauptrednerin ist Irene Gölz, Verdi-Landesfachbereichsleiterin für Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

Verkehrschaos erwartet.