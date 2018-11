EsslingenBei kommunalpolitischen Entscheidungen geht es um Argumente – und bisweilen auch um taktische Erwägungen. So wie beim Bürgerbegehren zur Esslinger Bücherei. 11 187 gültige Unterschriften hat eine Initiative gesammelt, um einen Ratsbeschluss für einen Neubau in der Küferstraße zu kippen und die Modernisierung und Erweiterung der Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof durchzusetzen. Dass das nicht allen im Gemeinderat gefällt, ist klar. Entsprechend hitzig wird diskutiert. Nun steht fest: Die Bürger haben am 10. Februar das Wort.

Dass sich im Gemeinderat keine Mehrheit für einen Bürgerentscheid am Tag der Kommunal- und Europawahl finden würde,