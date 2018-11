EsslingenNun ist es amtlich – die Esslinger Bürger werden am 10. Februar entscheiden, wo sie ihre Stadtbücherei in Zukunft lieber sehen wollen: In einem Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse, wie ihn der Gemeinderat im Juni mehrheitlich beschlossen hat. Oder doch am angestammten Standort im Bebenhäuser Pfleghof, der modernisiert und um das Nachbargebäude Heugasse 11 erweitert werden würde. Für diese Variante macht sich eine Initiative stark, die 11 187 Unterschriften für einen Bürgerentscheid zum Verbleib der Bücherei im Pfleghof gesammelt hatte. Nachdem der Gemeinderat die Rechtmäßigkeit des Bürgerentscheids am Montagnachmittag offiziell