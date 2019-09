EsslingenWelches Bild soll in welchem Raum hängen, und welches Objekt soll wie und wo platziert werden? Im Gespräch erzählt der Schweizer Künstler Alex Hanimann, dessen Ausstellung „Same but different“ am Sonntag in der Villa Merkel eröffnet wird, wie er die Inszenierung seiner Ausstellungen vorbereitet, plant und realisiert.

Wie entsteht das Raum-Konzept für eine Ausstellung?

Ich habe den Grundriss, ich fertige einen Aufriss der Wände und platziere da meine Arbeiten en miniature vorab auf dem Papier. Ich visualisiere das für mich und habe dann das Gefühl: Das funktioniert so. Dann komme ich an den Ausstellungsort, in die