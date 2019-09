EsslingenIm Foyer überragt ein monströses Gerüst den beeindruckenden Mosaik-Fußboden, nebenan wird mit schwerem Gerät gearbeitet, Holzleisten in allen Längen lehnen an der Wand, Farbtöpfe und Gipseimer stehen auf dem abgeklebten Parkettboden neben Leitern und Werkzeugkisten parat. Wo sonst museale Andacht herrscht, lärmen derzeit kreischende Sägen und dröhnende Hammerschläge: Wenn in der Villa Merkel eine neue Ausstellung aufgebaut wird, herrscht in der Städtischen Galerie der Ausnahmezustand. Gerade mal zwei Wochen liegen zwischen dem Ende der alten und der Vernissage der neuen Schau, deshalb muss ein Rädchen ins andere greifen. Da werden die bereits