Esslingen Der Fahrstuhl an der Esslinger Bahnhofsunterführung ist immer noch kaputt. Vor wenigen Tagen hatte die Bahn bekannt gegeben, dass der Aufzug gestern wieder laufen sollte, falls die Dekra ihn abnimmt. Nun funktioniert der Lift aber immer noch nicht. Auf unsere Anfrage teilte die Bahn mit, dass der Aufzug wohl kommende Woche in Betrieb gehen wird. Einen genauen Tag nannte der Sprecher aber nicht. „Bei den letzten Arbeiten sind technische Störungen aufgetreten. Deshalb verschiebt sich der Termin.“ Mobilitätseingeschränkte Reisende müssen sich also weiter gedulden. Die Bahn hatte schon mehrere Termine angekündigt, wann der Aufzug wieder in Betrieb