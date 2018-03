EsslingenDer Aufzug an der Esslinger Bahnhofsunterführung wird einfach nicht fertig. Noch vor einer Woche hatte die Deutsche Bahn angekündigt, dass der Fahrstuhl vom 15. Februar an wieder funktionieren soll. Es musste eine komplett neue Anlage in den Schacht eingebaut werden – das ist bisher auch geschehen. Nun gibt die Bahn bekannt, dass der Aufzug erst am kommenden Mittwoch in Betrieb genommen werden kann, wenn ihn die Dekra abnimmt. Auch der Aufzug an Gleis sieben und acht soll von Mai bis August nicht zur Verfügung stehen. Dieser Fahrstuhl müsse ausgetauscht werden, erklärt die Bahn.

