1 Elena Fabritz mobilisiert beim Torwurf alle Kräfte. Foto: avanti

Der Zweitligist SG Schozach-Bottwartal bezwingt Bremen in eigener Halle in Beilstein (Kreis Heilbronn) mit 30:26 und verlässt das Tabellenende. Es ist ein Lebenszeichen zur Saisonhälfte.















Link kopiert

In den Schlussminuten hält es in der gut besuchten Beilsteiner Langhanshalle niemanden mehr auf den Sitzen. Begleitet von Standing Ovation bringen die Handball-Frauen der SG Schozach-Bottwartal ihren ersten recht deutlichen Sieg in dieser Zweitliga-Saison ins Ziel. Für den Aufsteiger ist es der zweite Heimerfolg in Serie – und er ist eine Woche nach der bitteren Pleite in Herrenberg ein Lebenszeichen an die Konkurrenz im Tabellenkeller. Ja, die SG, sie lebt noch. Mit ihr ist zu rechnen.