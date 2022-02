Amtliche Warnung vor Sturmböen in Teilen des Landes

1 „Zeynep“ fegt über Baden-Württemberg (Symbolbild). Foto: imago images/Silas Stein/Silas Stein via www.imago-images.de

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen und veröffentlicht Handlungsempfehlungen über die Warn-App „Nina“.















Stuttgart - Über die Warn-App „Nina“ warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell vor Sturmböen. Von Offenburg über Stuttgart bis Bad Mergentheim soll es noch bis 23 Uhr besonders schwere Winde geben, so die Warnung.

Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h kämen anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In besonders exponierten Lagen müsse sogar mit Böen von bis zu 100 km/h gerechnet werden.

Achtung vor Ästen und herabfallenden Gegenständen

In einer Handlungsempfehlung heißt es, die Menschen in den betroffenen Regionen sollen auf mögliche Gefahren wie herabstürzende Äste und andere herabfallende Gegenstände achten.

In der Nacht soll der Sturm, der den Namen „Zeynep“ trägt, nachlassen. Doch auch am Samstag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg wohl noch auf Unwetter einstellen.