So stark bläst der Wind in Baden-Württemberg

1 In der Nacht zum Montag zieht das Sturmtief „Antonia“ über Deutschland, hier ein Bild aus Hamburg. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das Sturmtief „Antonia“ kommt in der Nacht zum Montag über den Südwesten und hat in den Höhenlagen Orkanböen im Gepäck. In der Region Stuttgart werden zumindest starke Sturmböen erwartet. Wir zeigen, wo es am stärksten stürmt.















Stuttgart - Das Sturmtief „Antonia“ wird in der Nacht zum Montag über Baden-Württemberg wehen und dabei in den Höhenlagen des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb gar Orkanböen im Gepäck haben. Selbst in den Niederungen seien laut DWD orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h möglich.

Der DWD misst auch die tatsächlichen Windgeschwindigkeiten – und zwar an drei Dutzend Stellen im Land. Darunter sind der Feldberg, aber auch der Stuttgarter Schnarrenberg oder die Station am Flughafen. Die Daten werden beinahe in Echtzeit übertragen.

Hier bläst der Wind am stärksten

Die folgende Tabelle zeigt, wo es zuletzt in Baden-Württemberg am stärksten gestürmt hat. Am Sonntagnachmittag befinden wir uns noch in der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm. So bläst der Wind um kurz vor 17 Uhr auf dem Feldberg noch mit eher gemütlichen 55 km/h über die Gipfel, am Stuttgarter Flughafen sind es knapp 27 km/h – in der Nacht soll „Antonia“ die Windgeschwindigkeit allerdings weit mehr als verdoppeln.

Im Laufe der Nacht erreicht „Antonia“ zwar ihren Höhepunkt, doch vorbei ist der Spuk damit nicht – denn dieses Orkantief hat einen längeren Atem als seine Vorgängerin „Zeynep“. Und so müssen wir bis weit in den Dienstag mit starken Böen rechnen.