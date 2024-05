Zeugenaufruf in Kirchheim: Unbekannte schlagen mit Flaschen auf 24-jährige Männer ein

1 Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Max-Eyth-Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Einige Unbekannte sollen dabei mit Flaschen zugeschlagen haben.











Am Mittwochabend waren in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mehrere Männer in eine Prügelei in der Max-Eyth-Straße verwickelt. Nach Angaben der Polizei sollen mehrere Unbekannte dabei zwei 24-Jährige mit Flaschen verletzt haben.

Zeugen hatten gegen 20.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie zwischen dem Postplatz und der Alleenstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern beobachtet hatten. Einige der Beteiligten sollen danach in Richtung Einkaufszentrum geflüchtet sein. Dort trafen die Polizisten dann die zwei verletzten 24-Jährigen an, die im Anschluss in Krankenhäuser gebracht wurden.

Zeugen gesucht

Die Beschuldigten sollen dunkel gekleidet gewesen sein, eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Weil die Polizei die Täter in einer sofortigen Suche nicht ermitteln konnte, werden nun Zeugen gebeten, unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 Hinweise zu liefern. Die Ermittlungen laufen wegen gefährlicher Körperverletzung.