1 Am Telefon überzeugten die Betrüger die Seniorin, mehrere Tausend Euro an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Symbolfoto Foto: imago images // K. Schmitt

In Kirchheim (Kreis Esslingen) haben Telefonbetrüger einer Frau einen fünfstelligen Geldbetrag abgenommen. Die Betrüger gaben sich dabei als Polizisten aus und gaukelten einen angeblichen Unfall der Tochter des Opfers vor.















Am Donnerstag wurde eine Frau aus Kirchheim opfer von Telefonbetrügern. Am Mittag wurde die Frau laut Polizeiangaben von einem sogenannten Schockanruf in Angst und Schrecken versetzt: Die Betrügerin am Telefon, die sich als Polizistin ausgab, behauptete die Tochter des Opfers habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Gefängnisstrafe antreten. Um diese zu umgehen, forderte in der Folge ein angeblicher Richter per Telefon eine fünfstellige Kaution.

Die Kirchheimerin glaubte den Kriminellen und begab sich gegen 14 Uhr auf den Parkplatz Roßmarkt, um dort wie gefordert das Geld zu übergeben.

In den Nähe eines Friseurgeschäfts übergab sie das Geld aus ihrem weißen Pkw heraus in einer blauen Plastiktüte mit „Decathlon“-Aufdruck an einen Komplizen der Betrüger. Erst später viel der Betrug auf. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von der Geldübergabe oder von Abholer beobachtet haben könnten, sich unter Telefonnummer 070 21 / 50 10 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. Der Mann ist etwa 1.70 Meter groß und von stabiler Statur. Er hat ein sehr rundes Gesicht, eine Glatze mit Haarkranz, dunkle Augen und trug eine Brille sowie einen Hut. Bekleidet war er weiterhin mit einer schwarzen Jacke mit auffallend gelben Verschlussschlaufen, einer blauschwarzen Hose sowie grauen Turnschuhen. In der linken Brusttasche der Jacke steckten beigefarbene Handschuhe.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang außerdem: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf!