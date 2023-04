22 Phil Laude in der Rolle des Lehrers Frank Stimpel Foto: SWR

Der Youtube-Star Phil Laude hat sich für den SWR die Comedyserie „Almania“ ausgedacht. Sie erinnert ein bisschen an „Fack ju Göhte“. Laude selbst spielt die Rolle des spießigen Lehrers Frank Stimpel.















Link kopiert

Für weit über eine Million Follower spielt der deutsch-österreichische Comedian Phil Laude auf Youtube Woche für Woche den Alman, der all das in sich vereint, was man mit typisch deutscher Spießigkeit verbindet. Für den Südwestrundfunk macht der 32-Jährige sich selbst zum Serienhelden. „Almania“ erzählt, was passiert, wenn Frank Stimpel, Deutschlands deutschester Lehrer, auf eine Brennpunktschule losgelassen wird. Wir haben Phil Laude zum Zoom-Interview getroffen.