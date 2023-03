12 Im Grand Empire ist angerichtet. Foto: sto/Peter Stolterfoht

Camping gilt als bodenständige Urlaubsvariante – aber die lässt sich auch auf die High-End-Spitze treiben. Niemand ist darin erfolgreicher als die Firma Morelo, die Wohnmobilträume wahr werden lässt. Ein Besuch zu Saisonbeginn.















2019 avancierte die belgische Krimiserie „Undercover“ bei Netflix zum Überraschungserfolg. Im Mittelpunkt ein Ermittlerpaar, das verdeckt auf einem Campingplatz observiert. Dorthin hat sich der Pate eines Ecstasy-Kartells zurückgezogen. Obwohl der seinen Lebensabend genauso gut in einer Villa in Saint Tropez genießen könnte, zieht es ihn dorthin, wo er schon als Kind die Ferien mit Freude verbracht hat. Mitten auf dem Jedermann-Zeltplatz hat sich dieser Ferry einen großen Bungalow hinstellen lassen, weil ihm die Grillabende mit den Kumpels und Flaschenbier mehr bedeuten als das Jetset-Ambiente am Mittelmeer.