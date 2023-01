1 Kontinuierlicher Betrieb in den Messehallen: die CMT zog nach zwei Jahren Pause wieder viele Besucher an. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Strahlende Gesichter bei der Stuttgarter Messe zum Abschluss der CMT: „Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Mit 265 000 Besuchern haben wir aus dem Stand heraus wieder die Besucherzahl aus der Zeit vor Corona erreicht“, sagte Messesprecher Axel Recht am Sonntag zum Abschluss der neuntägigen Reisemesse, die sich den Themen Caravan, Motor und Touristik widmet: „Das ist eine echte Marke.“

„Die Leute wollen wieder verreisen und etwas Neues entdecken“, sagte der Sprecher. Vor allem wollten sie sich wieder hautnah auf einer Messe informieren – „und nicht durch Plexiglas hindurch oder am Bildschirm“. 2021 fand die CMT coronabedingt nur digital statt, 2022 fiel sie ganz aus.

Von Messebeginn am 14. Januar an habe sich gezeigt, wie wichtig das persönliche Gespräch bei der Urlaubsplanung sei, sagte der Messesprecher. Dazu gehöre auch das Probeliegen in einem Caravan. Die Rückmeldungen aus dem Kreis der rund 1600 Aussteller, die ihre Angebote auf 120 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten, seien eindeutig. „Die sind super zufrieden!“, sagte Recht. Über alle Messetage hinweg sei der Besucherstrom kontinuierlich hoch gewesen: „Selbst zum Abschluss der Messe am Sonntagnachmittag waren die Hallen noch gut gefüllt.“

Besonders auffällig: Der Andrang auf die Fahrrad- und Wanderreisen und das Interesse am Thema Nachhaltigkeit. Viele Besucher legten Wert auf nachhaltiges Reisen, sagte Recht – egal, woher sie kommen: Die Baden-Württemberger stellten mit 80 Prozent den größten Anteil, dann folgten die Bayern mit elf Prozent. Unüberhörbar hätten aber auch viele Schweizer die CMT besucht.