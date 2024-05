Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in Ostfildern: Mit ABBA-Songs klappt die Inklusion

1 Zwanglose Gespräche im Garten mit Lebenshilfe-Teamleiter Bastian Burger (rechts) genießen Mauricio Klumpp und Katharina Höger. Foto: privat

Menschen mit und ohne Behinderung leben in Ruit in Wohngemeinschaften zusammen. Die Bewohner ziehen ein positives Fazit des Modells. Allerdings werden dringend neue Mitbewohner gesucht.











Sein Mitbewohner hat den 32-jährigen Mauricio Klumpp manchmal zum Karaoke begleitet. „Das hat so viel Spaß gemacht“, schwärmt der junge Mann, der mit dem Downsyndrom lebt. „Am liebsten habe ich ABBA gesungen“, schwärmt der begeisterte Sportler mit den roten Haaren. Der Song „Mamma Mia“ hat es ihm angetan. Seit vier Jahren lebt der junge Mann in einer inklusiven Wohngemeinschaft in der Hedelfinger Straße in Ostfildern-Ruit. Menschen mit und ohne Behinderung sind dort zusammen. „Man hilft einander im Alltag“, sagt Bastian Burger, der als Teamleiter „Ambulant Begleitetes Wohnen“ in Ostfildern bei der Lebenshilfe tätig ist. Derzeit suchen die jungen Leute händeringend nach Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ohne Behinderung. Das Konzept lebt vom Miteinander.