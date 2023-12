Wochenende im Kreis Esslingen: Eine Bar-Tour, Musik und eine Ausstellung

1 Bei der Bar-Tour in Nürtingen stehen am Samstag vier Bars auf dem Programm. Foto: pexels

An einem Abend durch mehrere Bars geht es am Wochenende für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Nürtinger Bar-Tour. Aber auch Konzerte, Partys und eine Foto-Ausstellung stehen im Kreis Esslingen zur Wahl.











Der zweite Advent steht vor der Tür: Wer dem Vorweihnachtstrubel in den Fußgängerzonen und auf Weihnachtsmärkten entkommen will, hat dazu im Kreis Esslingen und Umgebung an diesem Wochenende die Gelegenheit. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.

Bei der Open Stage wird am Freitag, 8. Dezember, in der Blues Base in Wernau in der Talstraße 15 musiziert. Wer bekannte und noch unbekannte Musikerinnen und Musiker aus der Region kennenlernen will, hat an diesem Abend ab 20 Uhr mit Sicherheit die Gelegenheit dazu.

Vier Bars in viereinhalb Stunden werden am Samstag, 9. Dezember, bei der Bar-Tour in Nürtingen angesteuert, darunter das Vagabund am Stadtbalkon und der Nürtinger Hof in der Brunnsteige. Aber auch die erst kürzlich eröffnete Bar La Cantina am Schloßberg wird angesteuert. Los geht die Kneipentour mit Daniele Castro und Niklas Hoss um 18 Uhr in der Bar Al Museo in der Metzinger Straße 8. An allen Standorten wird es ermäßigte Getränke geben.

Im Club Krokodil in Kirchheim wird am Samstagabend, 9. Dezember, die „Golden Night“ gefeiert. DJane Strega legt bei der Party unter dem Motto „Ü 30 ++“ Hits aus den 70ern, 80ern und 90ern auf. Los geht es in der Paradiesstraße 1 um 22 Uhr.

„Polka für die Welt“ heißt es am Samstagabend im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße, denn dann steht die Band HISS mit einer Mischung aus Walzer und Blues, Folk und Ska, Polka und Roll auf der Bühne. Los geht es um 20.30 Uhr.

„Schienen – Straßen – Wege“ lautet der Titel der Ausstellung, die am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr in der städtischen Galerie Filderstadt, Bonländer Hauptstraße 32/1, eröffnet. Zu sehen sind Werke von zwölf Künstlern des Fotoclubs Filderstadt. Die Ausstellung ist bis 7. Januar zu sehen, donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Am 24. sowie am 31. Dezember ist die Galerie geschlossen.